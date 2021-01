400 euro di multa a un disabile per un caffè al bar. Il Questore di Macerata: “Il Dpcm vale per tutti” (Di sabato 30 gennaio 2021) Una multa a un disabile con distrofia muscolare, per un caffè al bar, suona davvero incredibile. Ringraziate i Dpcm di Conte e del governo giallorosso. Lui si chiama Giovanni valerio Ricci, ha 58 anni, vive a Porto Recanati ed è affetto da distrofia muscolare. Una situazione che lo costringe a spostarsi sopra una sedia a rotelle. Mercoledì scorso, il signor Ricci ha vissuto una vicenda allucinante, da regime comunista, da Paesi dell’Est europa. multa al disabile perché stava riparandosi dal freddo “Ogni giorno cerco di uscire un’oretta con la carrozzina elettrica, in quanto la malattia mi costringe a stare quasi sempre a casa – ha raccontato Ricci al Resto del Carlino –. Tra l’altro, posso andare a prendere una boccata d’aria solo quando c’è il sole e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Unaa uncon distrofia muscolare, per unal bar, suona davvero incredibile. Ringraziate idi Conte e del governo giallorosso. Lui si chiama Giovannirio Ricci, ha 58 anni, vive a Porto Recanati ed è affetto da distrofia muscolare. Una situazione che lo costringe a spostarsi sopra una sedia a rotelle. Mercoledì scorso, il signor Ricci ha vissuto una vicenda allucinante, da regime comunista, da Paesi dell’Estpa.alperché stava riparandosi dal freddo “Ogni giorno cerco di uscire un’oretta con la carrozzina elettrica, in quanto la malattia mi costringe a stare quasi sempre a casa – ha raccontato Ricci al Resto del Carlino –. Tra l’altro, posso andare a prendere una boccata d’aria solo quando c’è il sole e ...

