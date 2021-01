Vaccino AstraZeneca | arriva il via libera ma non per tutti

(Di venerdì 29 gennaio 2021), l’Agenzia europea per il farmaco come previsto ha dato il viaalla somministrazione nei Paesi dell’UE. A chi è destinato Pzifer, Moderna e adesso anche. Il pacchetto dei vaccini anti Covid destinati ai Pasesi dell’UE, Italia compresa, si allarga con un nuovo arrivo. Perché oggi come previsto l’Ema (Agenzia europea per L'articolo proviene da Inews.it.

robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro… - RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - fattoquotidiano : Astrazeneca, “i ricercatori di Oxford che hanno sviluppato il vaccino lo volevano libero e gratuito. Ma governo Uk… - afgibi : RT @vincesofo: 24 PAGINE SU 40 del #contratto tra #UE e #AstraZeneca SONO STATE CENSURATE. Che cos’hanno di così grave da nascondere? #va… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Via libera dell'#Ema al #vaccino #AstraZeneca per le persone dai 18 anni #ANSA -

Via libera dall'Esecutivo comunitario al terzo siero autorizzato nell'Ue. Potrà essere somministrato a tutta la popolazione sopra i 18 anni anche se non ci sono dati a sufficienza per stabilirne l'...Il 27 agosto la Commissione europea ha siglato il primo contratto con. In seguito sono ... agli europarlamentari sono stati dati 50 minuti per leggere il contratto delprodotto da ...Vaccino AstraZeneca, l’Agenzia europea per il farmaco come previsto ha dato il via libera alla somministrazione nei Paesi dell'UE ...Stampa“L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficac ...