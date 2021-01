The Past Within è l'inquietante gioco d'avventura co-op dei creatori Rusty Lake (Di venerdì 29 gennaio 2021) Più o meno in questo periodo l'anno scorso, lo sviluppatore Rusty Lake aveva appena lanciato un nuovo gioco chiamato The White Door, che ha segnato un nuovo traguardo per lo studio, dato che stilisticamente parlando era diverso dalle loro precedenti serie, Cube Escape e Rusty Lake. Poi ad aprile del 2020 il team ha pubblicato a sorpresa e gratuitamente Samsara Room, un remake del loro primo titolo che ha fatto da precursore della serie Cube Escape. Ora, Rusty Lake ha annunciato il suo prossimo gioco in uscita quest'anno chiamato The Past Within e per celebrare la lieta novella, ha pubblicato un trailer live action dalle tinte inquietanti. Come allude la bambola voodoo con un occhio solo che si vede nel trailer, questo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Più o meno in questo periodo l'anno scorso, lo sviluppatoreaveva appena lanciato un nuovochiamato The White Door, che ha segnato un nuovo traguardo per lo studio, dato che stilisticamente parlando era diverso dalle loro precedenti serie, Cube Escape e. Poi ad aprile del 2020 il team ha pubblicato a sorpresa e gratuitamente Samsara Room, un remake del loro primo titolo che ha fatto da precursore della serie Cube Escape. Ora,ha annunciato il suo prossimoin uscita quest'anno chiamato Thee per celebrare la lieta novella, ha pubblicato un trailer live action dalle tinte inquietanti. Come allude la bambola voodoo con un occhio solo che si vede nel trailer, questo ...

