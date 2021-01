Tesla ha a bordo una console per videogiochi | parte la sfida a Playstation | Xbox e Steam

Tesla__89 : RT @jacopo_iacoboni: Bianconi sul Corriere scrive che il giudice che ieri doveva sentire Conte sul caso Gregoretti (la nave sequestrata dur… - infoiteconomia : Tesla svela le nuove Model S e Model X: Cyberpunk 2077 giocabile a bordo - amantecnologia : WARZONE ITA: Quando ieri Tesla ha presentato la nuova versione dell'autovettura 'Tesla Model S' e tra le feature è… - Asgard_Hydra : Tesla svela le nuove Model S e Model X: Cyberpunk 2077 giocabile a bordo - Testdriver_ : #tesla sempre più minimal ed incentrata all'intrattenimento. Un concetto completamente nuovo di auto: non piacere d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla bordo

DMove.it

...S che presenta un nuovo sistema di infotainment grazie al quale si potrà giocare a titoli come The Witcher III e Cyberpunk 2077 L'abitacolo della nuovaModel S, infatti, ha un computer di......"Arcade" e che sarà in grado di far girare anche titoli impegnativi come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 . Stando ad alcuni rumor riportati dai colleghi di VideoCardz , sembra che la GPU a...Di recente abbiamo anche avuto prove che Tesla ha già inserito nel suo software di bordo altre backdoor per il download di nuovi contenuti, persino a pagamento. Tutti questi indizi potrebbero far ...Elon Musk ha svelato su Twitter che la nuova Tesla Model S avrà uno schermo e un hardware sufficienti a riprodurre giochi complessi come Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 ...