Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, startlist 10 e 15 km Falun (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lo sci di fondo ritorna con una tre giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2020-2021: il circuito maggiore da oggi, venerdì 29, a domenica 31 gennaio, infatti, farà tappa a Falun, in Svezia. Si partirà oggi, venerdì 29, con due gare distance con partenze ad intervalli: alle ore 11.15 si terrà la 15 km tl maschile ed alle ore 13.00 si disputerà la 10 km tl femminile. Le gare della Coppa del Mondo di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma odierno con gli orari della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lo sci diritorna con una tre giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2020-2021: il circuito maggiore da, venerdì 29, a domenica 31 gennaio, infatti, farà tappa a, in Svezia. Si partirà, venerdì 29, con due gare distance con partenze ad intervalli: alle ore 11.15 si terrà la 15 km tl maschile ed alle ore 13.00 si disputerà la 10 km tl femminile. Le gare della Coppa del Mondo di sci disaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilodierno con glidella Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di ...

VendingTV : Campionato Sci di fondo. Acqua Sant'Anna sul podio con Samuele Giraudo - - sigeardo : 'Il prefetto ha detto solo nel proprio comune' e va in giro per Muggia con le ciaspole - WaterwindWorld : Sci di fondo: Pian del Tivano, Sormano (Co) - tanyasbrandshow : Sci di fondo: itinerari e proposte per scoprire la Valtellina a ritmo slow - OA_Sport : Sci di fondo: Norvegia al centro del proscenio anche lontano (ma non troppo) dalla neve -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Hamilton, fenomeno anche sugli sci di fondo. Ecco come si allena in quota La Gazzetta dello Sport Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, startlist 10 e 15 km Falun

Lo sci di fondo ritorna con una tre giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2020-2021: il circuito maggiore da oggi, venerdì 29, a domenica 31 gennaio, infatti, farà tappa a Falun, in Svezia. Si partirà ...

Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 29 gennaio

Oggi venerdì 29 gennaio ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli sport invernali. Riflettori puntati sullo slittino con le gare sprint dei Mondiali a Koenigssee. Lo sci di fondo regalerà spe ...

Lo sci di fondo ritorna con una tre giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2020-2021: il circuito maggiore da oggi, venerdì 29, a domenica 31 gennaio, infatti, farà tappa a Falun, in Svezia. Si partirà ...Oggi venerdì 29 gennaio ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli sport invernali. Riflettori puntati sullo slittino con le gare sprint dei Mondiali a Koenigssee. Lo sci di fondo regalerà spe ...