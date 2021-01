Scende ancora l’indice Rt. Regioni: rebus colori, cosa può succedere (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio sono stati resi noti i risultati del nuovo monitoraggio della Cabina di regia di Istituto Superiore di Sanità, ministero della Salute e Regioni sull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. In base ai dati aggiornati, il ministero della Salute ricaverà le indicazioni per assegnare alle varie Regioni d’Italia le fasce di rischio a loro più idonee. Come riportato da ‘La Repubblica’, il nuovo indice Rt nazionale è pari a 0,84, in netta diminuzione rispetto allo 0,97 fatto registrare settimana scorsa, quando è stata cioè rilevata la prima riduzione di questo valore dopo cinque settimane di crescita e di permanenza sopra la soglia critica dell’1. Il valore nazionale è calcolato osservando i dati dei giorni compresi tra il 6 e il 19 gennaio e prendendo in considerazione soltanto i casi ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio sono stati resi noti i risultati del nuovo monitoraggio della Cabina di regia di Istituto Superiore di Sanità, ministero della Salute esull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. In base ai dati aggiornati, il ministero della Salute ricaverà le indicazioni per assegnare alle varied’Italia le fasce di rischio a loro più idonee. Come riportato da ‘La Repubblica’, il nuovo indice Rt nazionale è pari a 0,84, in netta diminuzione rispetto allo 0,97 fatto registrare settimana scorsa, quando è stata cioè rilevata la prima riduzione di questo valore dopo cinque settimane di crescita e di permanenza sopra la soglia critica dell’1. Il valore nazionale è calcolato osservando i dati dei giorni compresi tra il 6 e il 19 gennaio e prendendo in considerazione soltanto i casi ...

AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 29 GENNAIO, UN DECESSO / CIRCA 300 NUOVI CONTAGI / SCE… - GJaccarino : RT @GiorgiaaAg: Non ho ancora capito quali sono le parole gravi di Stefy verso Giulia. Ha detto che non la nomina,le dice amore mio,per il… - princigallomich : MANFREDONIA – COVID 19 – SCENDE ANCORA IL NUMERO DEI POSITIVI. DATI AL 28 GENNAIO - GiorgiaaAg : Non ho ancora capito quali sono le parole gravi di Stefy verso Giulia. Ha detto che non la nomina,le dice amore mio… - infoitinterno : Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria 3 morti e 4 dimessi: scende ancora il numero dei ricoverati -