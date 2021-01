Scambio Sanchez-Dzeko: conviene? E a chi? (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’1 febbraio si chiuderà questa sessione di calciomercato invernale. Inter e Roma lavorano allo Scambio Sanchez-Dzeko Scambio Sanchez-Dzeko – Anche questa finestra invernale di calciomercato va chiudendosi. Stavolta però è rimasta socchiusa. La crisi economica legata alla pandemia in corso ha infatti colpito anche l’intero mondo del calcio, tant’è che le spese per gli acquisti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borja Valero torna alla Fiorentina, i dettagli dell’affare Per il Napoli scoppia la grana Milik La Sampdoria ha ufficializzato Balde Diao Keità in prestito Smalling torna alla Roma, è arrivato finalmente l’annuncio Pavoletti verso ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’1 febbraio siuderà questa sessione di calciomercato invernale. Inter e Roma lavorano allo– Anche questa finestra invernale di calciomercato vaudendosi. Stavolta però è rimasta socusa. La crisi economica legata alla pandemia in corso ha infatti colpito anche l’intero mondo del calcio, tant’è che le spese per gli acquisti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borja Valero torna alla Fiorentina, i dettagli dell’affare Per il Napoli scoppia la grana Milik La Sampdoria ha ufficializzato Balde Diao Keità in prestito Smalling torna alla Roma, è arrivato finalmente l’annuncio Pavoletti verso ...

DiMarzio : Incontro in corso Ausilio-Tiago Pinto a #Milano per lo scambio @Alexis_Sanchez @EdDzeko tra @Inter e… - DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - Rodolfo34113504 : RT @DiMarzio: Scambio #Dzeko-#Sanchez: per la @OfficialASRoma non ci sono le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pagando anche… - Gio16697 : RT @DiMarzio: Scambio #Dzeko-#Sanchez: per la @OfficialASRoma non ci sono le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pagando anche… -