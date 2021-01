SkySportF1 : ?? Le impressioni e le emozioni di @SchumacherMick dopo il giovedì di test a Fiorano con la SF71H #SkyMotori #F1… - sportface2016 : #F1, Mick #Schumacher dopo i test con la Ferrari: 'Darò il massimo con la Haas' - dinoadduci : Mick Schumacher: 'Scalpito per la F.1: darò il massimo per essere pronto' - Gazzetta_it : #Mick #Schumacher: 'Scalpito per la #F1: darò il massimo per essere pronto' - Fix_55 : RT @SkySport: Ferrari, Mick Schumacher: 'Test speciali a Fiorano, ogni giro è prezioso'. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher

Secondo giorno di lavoro a Fiorano sulla Ferrari per, che al volante della SF71H del 2018 ha completato un'altra cinquantina di giri portando a termine il programma prefissato. Nell'occasione la casa di Maranello ha diffuso un'intervista ...Tra i piloti che in questi giorni sono scesi in pista a Fiorano per la settimana di test organizzata dalla Ferrari c'era anche. Il tedesco, campione in carica della Formula 2, è salito a bordo della SF71H girando ieri pomeriggio e questa mattina. Quella che inizierà a breve sarà una stagione importante per ...Negli ultimi due giorni dei test di Fiorano a salire a bordo della Ferrari del 2018 è stato Mick Schumacher. Il figlio d’arte è un pilota cresciuto nell’Academy di Maranello e nel 2021 farà il suo deb ...Tra i piloti che in questi giorni sono scesi in pista a Fiorano per la settimana di test organizzata dalla Ferrari c'era anche Mick Schumacher. Il tedesco, campione in carica della Formula 2, è salito ...