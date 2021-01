La Pupa e il Secchione, Marini: “Non so se mi piacciono gli uomini o le donne, voglio essere libero” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 20enne Luca Marini, ieri è stato uno dei protagonisti della seconda puntata de La Pupa e il Secchione. Secchione doc, appassionato di storia dell’arte e studente di ingegneria informatica ed elettronica, è sempre andato molto fiero della sua verginità. Proprio ieri sera ha parlato liberamente della sua sessualità con la Pupa Miryea (dopo lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 20enne Luca, ieri è stato uno dei protagonisti della seconda puntata de Lae ildoc, appassionato di storia dell’arte e studente di ingegneria informatica ed elettronica, è sempre andato molto fiero della sua verginità. Proprio ieri sera ha parlato liberamente della sua sessualità con laMiryea (dopo lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

