Il partito di Conte consegna l' Italia a Giorgia Meloni | numeri clamorosi e scenario quasi certo | ora si capisce tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel giorno delle consultazioni, la Lega si porta a casa l'ennesimo trionfo. In piena crisi di governo ildi Matteo Salvini avanza nei sondaggi. A confermarlo Fabrizio Masia. Emg-Acqua, nelle rilevazioni diffuse ad Agorà su Rai 3, vede il Carroccio salire al 24,1 per cento in una sola settimana e registrando un +0,4 punti percentuali. Cifra con cui stacca di gran lunga ildemocratico. La forza politica guidata da Nicola Zingaretti si ferma al 20 per cento. La scorsa settimana i dem erano invece quotati al 20,1 per cento. Una lieve contrazione la subisce anche Fratelli d'che passa dal 16,4 per cento al 16,1. Simile la caduta del Movimento 5 Stelle, che passa dal 14,1 al 14 di questa settimana. Rimane stazionaria Forzache passa dal 7,5 al 7,6, mentre ildi ...