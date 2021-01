Eurotech: partnership con Nvidia per auto guida autonoma (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Eurotech, multinazionale friulana di ricerca, sviluppo e produzione di computer miniaturizzati e di elevate prestazioni, ha stretto una partnership con Nvidia, azienda californiana produttrice di processori grafici, schede madri e componenti per prodotti multimediali per PC e console come PlayStation 3 e Nintendo Switch. Scopo dell’accordo è incrementare le performance dei supercalcolatori installati sui prototipi di auto a guida autonoma Lo ha annunciato l’ad di Eurotech, Roberto Siagri, Per l’esattezza, Eurotech è entrata a far parte di Nvidia Partner Network (NPN) come Preferred OEM Partner portando in dote esperienza di supercalcolo sul campo attraverso i sistemi e schede HPEC (High Performance Edge Computer) che velocizzano ... Leggi su udine20 (Di venerdì 29 gennaio 2021) La, multinazionale friulana di ricerca, sviluppo e produzione di computer miniaturizzati e di elevate prestazioni, ha stretto unacon, azienda californiana produttrice di processori grafici, schede madri e componenti per prodotti multimediali per PC e console come PlayStation 3 e Nintendo Switch. Scopo dell’accordo è incrementare le performance dei supercalcolatori installati sui prototipi dinoma Lo ha annunciato l’ad di, Roberto Siagri, Per l’esattezza,è entrata a far parte diPartner Network (NPN) come Preferred OEM Partner portando in dote esperienza di supercalcolo sul campo attraverso i sistemi e schede HPEC (High Performance Edge Computer) che velocizzano ...

