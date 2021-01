Esercito Usa, per le donne addio allo chignon obbligatorio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Smalto, rossetto, orecchini e soprattutto i capelli più liberi. Purché discreti. L’Esercito americano cambia politica nei confronti delle donne, anche con l’uniforme e non solo nei momenti di libera uscita. Finora le soldatesse erano obbligate a portare i capelli raccolti in chignon, dal 26 febbraio non sarà più così. Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) Smalto, rossetto, orecchini e soprattutto i capelli più liberi. Purché discreti. L’Esercito americano cambia politica nei confronti delle donne, anche con l’uniforme e non solo nei momenti di libera uscita. Finora le soldatesse erano obbligate a portare i capelli raccolti in chignon, dal 26 febbraio non sarà più così.

