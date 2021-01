Ema: vaccino Pfizer non correlato a decessi post-vaccinazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19 non è correlato ai decessi post-vaccinazione riportati e non mostra nuovi effetti collaterali. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Il regolatore europeo ha affermato in una dichiarazione di aver esaminato le morti registrate dall'inizio della distribuzione del vaccino, tra cui un numero di anziani, e "ha concluso che i dati non hanno mostrato un collegamento alla vaccinazione con Pfizer-BioNTech e che i casi non sollevano problemi di sicurezza". Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il/BioNTech contro il Covid-19 non èairiportati e non mostra nuovi effetti collaterali. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Il regolatore europeo ha affermato in una dichiarazione di aver esaminato le morti registrate dall'inizio della distribuzione del, tra cui un numero di anziani, e "ha concluso che i dati non hanno mostrato un collegamento allacon-BioNTech e che i casi non sollevano problemi di sicurezza".

