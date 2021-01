Crisanti | “Misure insufficienti”

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In una intervista a Skytg24, Andreaspiega come le attualidi contenimento siano. “I contagi non calano perché non ci sonosufficienti per farli calare, nel senso che abbiamo raggiunto un equilibrio tra la capacità del virus di trasmettersi e quella nostra di bloccarlo e quindi rimaniamo su questi livelli. È come se si riempisse una vasca con un rubinetto e l’acqua uscisse dall’altra parte alla stessa velocità” ha osservato. Alla domanda sul come mai, invece, alcuni altri virologi ritengano efficaci e soddisfacenti leprese,risponde che: “Dipende cosa intende per efficace. Se per efficace si intende che sono state prese delleche sono riuscite a non fare affondare l’economia, ...