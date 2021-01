Cibo più sicuro con il sensore fotonico h-Alo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Arriva il sensore fotonico h-Alo per la sicurezza del Cibo: il progetto sarà finanziato dal programma europeo Horizon 2020 con oltre 4 milioni di Euro L’Istituto per lo Studio dei materiali nanostrutturati del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismn), nell’ambito delle tecnologie fotoniche avanzate e smart per il monitoraggio di contaminanti microbiologici e chimici lungo la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Arriva ilh-Alo per la sicurezza del: il progetto sarà finanziato dal programma europeo Horizon 2020 con oltre 4 milioni di Euro L’Istituto per lo Studio dei materiali nanostrutturati del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismn), nell’ambito delle tecnologie fotoniche avanzate e smart per il monitoraggio di contaminanti microbiologici e chimici lungo la… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Ansa : La pizza è il cibo più cercato nel mondo per l'asporto #ANSA - steph_barragan : RT @itscoffeesenpai: praticamente esco solo per acquistare cibo, non ho più uno scopo - itscoffeesenpai : praticamente esco solo per acquistare cibo, non ho più uno scopo - OrusUnderground : L UOMO BRAMA ORA IL CIBO.. È AI FERRI UN CUOCO... L ACQUA NON È PIÙ ACQUA! IL FUOCO E FUOCO! IO SONO ArcToOrus (CLAN DESTINO) - 3nriii : Comunque la più grande delusione che il mio ragazzo mi da è non essere appassionato di cibo -

Ultime Notizie dalla rete : Cibo più Torino, nel 2009 si allarga la Ztl Eco dalle Città