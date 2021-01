Uomini e Donne | la non scelta Beatrice Buonocore consolata dall’amica ex tronista

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Come ormai tutti sanno grazie alle ultime anticipazioni sulla registrazione dinon è stata ladi Davide Donadei, che le ha preferito l’altra corteggiatrice, Chiara Rabbi. Ovviamente la 19enne c’è rimasta molto male e in studio ha pianto molto; come del resto ha pianto il, che non ha mai voluto farle del male e che anzi ha ammesso di aver pensato di sceglierla, prima però che il suo cuore cominciasse a battere sempre più forte per Chiara.da Maria De Filippi, dagli opinionisti e dal pubblico in studio, che le ha tributato un lungo applauso, laha ricevuto anche l’abbraccio e la consolazione dell’exJessica Antonini, che era presente nello studio come ospite ...