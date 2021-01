TOHU è disponibile ora per PC e console

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il publisher The Irregular Corporation (Murder By Numbers) e lo studio di sviluppo Fireart Games sono orgogliosi di annunciare che l’affascinante avventura ricca di enigmida oggi su PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Puoi acquistareal prezzo di 12,99 €, ma c’è uno sconto di lancio del 10% per i giocatori PC, Switch, Xbox One e PlayStation 4 (ma solo per gli abbonati a PS+). Ad accompagnare la pubblicazione del gioco c’è il nuovo trailer di lancio che mostra alcuni dettagli del viaggio avventuroso tra pianeti che attende i giocatori in. L’avventura inizia quando il placido mondo dei pesci pianeta di una ragazzina viene disturbato da una strana, oscura, creatura. Con la bieca e unica intenzione di scatenare il caos, distrugge la chiave sacra che regola ...