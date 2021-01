Tempesta d’Amore trama di sabato 30 gennaio 2021, la drastica scelta di Bela (Di giovedì 28 gennaio 2021) Protagonisti i colpi di scena nell’episodio di Tempesta d’Amore che andrà in onda sabato 30 gennaio 2021, soprattutto quando assisteremo al triste saluto tra Bela e Lucy. Infatti, la ragazza cercherà di trovare una via d’uscita per salvare il loro rapporto, ma il ragazzo non sarà dello stesso avviso, anzi la sorprenderà ma non piacevolmente. Cosa avrà intenzione di fare? Che cos’ha ideato Bela per amore della sua Scopritelo con noi! Tempesta d’Amore anticipazioni, Dirk in pericolo? Sappiamo che con l’aiuto di Dirk, la Baumgartner irrompe nella stanza degli ospiti del Kalenberg e, in questo modo, riesce a prendere qualche capello dall’ex marito di Ariane. Ma, proprio nel momento fatidico, si verifica un imprevisto. Infatti, nella ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Protagonisti i colpi di scena nell’episodio diche andrà in onda30, soprattutto quando assisteremo al triste saluto trae Lucy. Infatti, la ragazza cercherà di trovare una via d’uscita per salvare il loro rapporto, ma il ragazzo non sarà dello stesso avviso, anzi la sorprenderà ma non piacevolmente. Cosa avrà intenzione di fare? Che cos’ha ideatoper amore della sua Scopritelo con noi!anticipazioni, Dirk in pericolo? Sappiamo che con l’aiuto di Dirk, la Baumgartner irrompe nella stanza degli ospiti del Kalenberg e, in questo modo, riesce a prendere qualche capello dall’ex marito di Ariane. Ma, proprio nel momento fatidico, si verifica un imprevisto. Infatti, nella ...

gioiaaaaaaaaa_ : Anche fragile Piccolo uomo Un’emozione da poco Hey soul sister Dopo la tempesta Hey there Delilah Dedicargliel… - tempesta_quiete : RT @Nabigo2: Sei acqua per la mia sete d'amore. #passione ??web - gintokira : La cosa realmente sorprendente è che mia madre non accenna a stufarsi e me li trovo davanti ad ogni pasto ma non a… - ladivoralibri : @SheMsBluebell @lucalemax @Ro_Berta_42 @laHantucci @artdielle @recerusse @Francesco_Morra @CasulaGiuliana… - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni 27 gennaio: Schulz fa una scoperta incredibile - #Tempesta #d’amore #anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’Amore Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera