Rocketman | il biopic sulla vita di Elton John in prima serata su Canale 5 | trama e curiosità

Il biopic musicale sulla vita di Elton John arriva in tv: trasmesso questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, su Canale 5, Rocketman racconta la parabola di ascesa, caduta e risalita di una delle star mondiali più amate dal pubblico. Tra i primi cinque artisti con le maggiori vendite in assoluto a livello universale, John ha ricevuto negli anni diversi riconoscimenti. Inserito, nel 1994, nella Rock and Roll Hall of Fame, Elton è stato nominato Cavaliere quattro anni dopo dalla regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza. Già insignito, nel '96, del titolo di Commendatore dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico.

