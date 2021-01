“Paradosso Milan: sconfitto, ma più forte e con più energie” | VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'analisi del gennaio nero del Milan, un mese che ha già fatto registrare tre sconfitte per la formazione di Stefano Pioli. Senza Coppa Italia febbraio soft “Paradosso Milan: sconfitto, ma più forte e con più energie” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'analisi del gennaio nero del, un mese che ha già fatto registrare tre sconfitte per la formazione di Stefano Pioli. Senza Coppa Italia febbraio soft “, ma piùe con piùPianeta

Mentre De Laurentiis si guarda intorno certo è che, salvo colpi di scena e in questo il patron del Napoli è uno molto portato, il rinnovo del contratto di Gattuso pronto a fine ottobre rischia adesso ...

Un mese con tre sconfitte per il Milan, chiuso dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter. Senza la Coppa Italia però, i rossoneri avranno un febbraio più ''umano'' tra Stella Rossa in Euro ...

Un mese con tre sconfitte per il Milan, chiuso dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter. Senza la Coppa Italia però, i rossoneri avranno un febbraio più ''umano'' tra Stella Rossa in Euro ...