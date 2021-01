Omicidio di Roberta Siragusa, il fidanzato non risponde (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per l’Omicidio di Roberta Siragusa, il mistero si infittisce, il fidanzato fa scena muta davanti ai magistrati. Nuove prove a carico di Pietro Morreale, il presunto omicida della ragazza trovata uccisa in un dirupo a Caccamo qualche giorno fa. Scoppia in lacrime quando il Gip Angela Lo Piparo gli ha chiesto se intendesse rispondere all’interrogatorio. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’Omicidio Corona, la nipote ha confessato Omicidio di Willy: hanno infierito su di lui mentre era inerme Omicidio De Santis, De Marco resta in carcere Fermato Ventitreenne violenta cugina dodicenne a Rimini Omicidio a Macerata, indagati i ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per l’di, il mistero si infittisce, ilfa scena muta davanti ai magistrati. Nuove prove a carico di Pietro Morreale, il presunto omicida della ragazza trovata uccisa in un dirupo a Caccamo qualche giorno fa. Scoppia in lacrime quando il Gip Angela Lo Piparo gli ha chiesto se intendessere all’interrogatorio. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’Corona, la nipote ha confessatodi Willy: hanno infierito su di lui mentre era inermeDe Santis, De Marco resta in carcere Fermato Ventitreenne violenta cugina dodicenne a Riminia Macerata, indagati i ...

