Michele Bravi non si nasconde più | la confessione sul suo amore

Il cantante Michele Bravi non nasconde più la sua sessualità e rivela il suo amore. Per lui è importante parlare e condividere i suoi sentimenti Michele Bravi (fonte Verissimo)Michele Bravi ha deciso di non celare più i suoi sentimenti e il suo orientamento sessuale. Il cantante è stato intervistato dall'Huffington Post e si è aperto rivelando tutte le sue emozioni. "Quando parlavo della mia sessualità, non ero mai reticente, ma avevo questo atteggiamento 'rivoluzionario' che consisteva nel non dire, perché dal mio punto di vista non c'era bisogno di dimostrare. Invece ora ho ribaltato questa mia posizione, c'è tanto bisogno di parlare e condividere", ha raccontato l'ex vincitore di X Factor.

