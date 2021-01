Meghan Markle, «che non voleva recitare nello spettacolo di casa Windsor» (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Seppur possa apparire strano, i membri della royal family sono le persone meno libere della nazione: come attori a contratto di una compagnia teatrale che devono recitare lo stesso spettacolo più volte, dalla nascita alla morte». La curiosa similitudine porta la firma di Clive Irving, celebre biografo reale, che in una lunga intervista con Vanity Fair Usa ha pronosticato il futuro di casa Windsor, attraverso i contorni dei suoi personaggi più importanti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Seppur possa apparire strano, i membri della royal family sono le persone meno libere della nazione: come attori a contratto di una compagnia teatrale che devono recitare lo stesso spettacolo più volte, dalla nascita alla morte». La curiosa similitudine porta la firma di Clive Irving, celebre biografo reale, che in una lunga intervista con Vanity Fair Usa ha pronosticato il futuro di casa Windsor, attraverso i contorni dei suoi personaggi più importanti.

FilippoCarmigna : Meghan Markle è una grande amante dei cani - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Anche le royal (ed ex royal) amano il giallo, colore della prossima primavera - vogue_italia : Anche le royal (ed ex royal) amano il giallo, colore della prossima primavera - ZhubrykMaryna : @CamiSotto4 @Marina19226553 Se la vagina di Meghan Markle è riuscita ad abbattere il Regno, vuol dire che il Regno… - lillydessi : La particolare dieta di Meghan Markle: - 4 kg in un mese e rispetti il pianeta. Ma come funziona? - Il Messaggero… -