Lupin | Netflix conferma l’uscita della seconda parte

Netflix ha confermato la seconda parte della serie TV francese Lupin che uscirà nell'estate 2021 sulla piattaforma. Il fenomeno mondiale Lupin tornerà nell'estate 2021 con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard e Hugo Gélin. La serie francese originale con protagonista Omar Sy è stata al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi.

