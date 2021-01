Kasia Smutniak svela: “La vitiligine? La accetto, non è più un problema” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Era il luglio del 2019 quando Kasia Smutniak aveva rivelato al mondo di soffrire da qualche anno di vitiligine, una malattia della pelle che appena scoperta le aveva provocato molta sofferenza. Dopo aver provato in tutti i modi, sia tradizionali che alternativi, di guarire, ha imparato ad accettarsi. Oggi è tornata a parlarne, in occasione del suo ritorno sul piccolo schermo. L’attrice infatti sarà tra le protagoniste del film Dolce fine giornata di Jacek Borcuch, nei panni di Anna, la figlia di Maria Linde (interpretata da Krystyna Janda), ebrea polacca, poetessa premiata con il Nobel, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “Un film sulla libertà, sul bisogno di appartenenza e l’importanza delle parole. Parla pure di me. Mai trovato prima un progetto che raccontasse il mio essere straniera in un paese straniero ma ... Leggi su dilei (Di giovedì 28 gennaio 2021) Era il luglio del 2019 quandoaveva rivelato al mondo di soffrire da qualche anno di, una malattia della pelle che appena scoperta le aveva provocato molta sofferenza. Dopo aver provato in tutti i modi, sia tradizionali che alternativi, di guarire, ha imparato ad accettarsi. Oggi è tornata a parlarne, in occasione del suo ritorno sul piccolo schermo. L’attrice infatti sarà tra le protagoniste del film Dolce fine giornata di Jacek Borcuch, nei panni di Anna, la figlia di Maria Linde (interpretata da Krystyna Janda), ebrea polacca, poetessa premiata con il Nobel, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “Un film sulla libertà, sul bisogno di appartenenza e l’importanza delle parole. Parla pure di me. Mai trovato prima un progetto che raccontasse il mio essere straniera in un paese straniero ma ...

IarosOscar : RT @fandangoweb: Sulle pagine del @Corriere Kasia Smutniak parla del nuovo film #DolceFineGiornata di Jacek Borcuch - il 3 febbraio su @Sky… - giuliog : RT @RaiPremium: #ObiettivoMondo 3° punto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo della sostenibilità è 'salute e benessere' per tutti. Sul tema, a… - RaiperilSociale : RT @RaiPremium: #ObiettivoMondo 3° punto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo della sostenibilità è 'salute e benessere' per tutti. Sul tema, a… - fandangoweb : Sulle pagine del @Corriere Kasia Smutniak parla del nuovo film #DolceFineGiornata di Jacek Borcuch - il 3 febbraio… - RaiPremium : #ObiettivoMondo 3° punto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo della sostenibilità è 'salute e benessere' per tutti. Sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Kasia Smutniak Kasia Smutniak: «Sul set cerco la forza delle donne» Corriere della Sera Lutto Beppe Fiorello: “Ci è crollato il mondo addosso”

Giuseppe Fiorello ha confessato un tragico evento del suo passato. Quell'evento inaspettato che gli ha stravolto la vita.

Sky, tutte le serie in arrivo sulla piattaforma, da quella su Totti a Gomorra

I prossimi mesi vedranno alternarsi su Sky le nuove stagioni di serie tv attesissime (Gomorra, Succession, Euphoria o Yellowstone) e novità ...

Giuseppe Fiorello ha confessato un tragico evento del suo passato. Quell'evento inaspettato che gli ha stravolto la vita.I prossimi mesi vedranno alternarsi su Sky le nuove stagioni di serie tv attesissime (Gomorra, Succession, Euphoria o Yellowstone) e novità ...