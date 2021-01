Fallout New Vegas: rimossa la mod The Frontier perché un creatore avrebbe pubblicato contenuti pedopornografici (Di giovedì 28 gennaio 2021) The Frontier è una mod per Fallout: New Vegas pubblicata all'inizio di questo mese dopo anni di lavoro. Con un'area giocabile delle dimensioni della zona contaminata del Mojave presente nel gioco base, tre fazioni e veicoli guidabili, la mod era tra le più attese, così tanto che quando è stata lanciata, il sito web NexusMods è andato in crash dal troppo traffico. Tuttavia al momento non sarete più in grado di scaricarla dal sito poiché il team l'ha rimossa e al suo posto c'è la seguente dichiarazione: "Nelle ultime ore sono emerse notizie profondamente preoccupanti. Recentemente siamo stati informati che uno dei nostri sviluppatori, ZuTheSkunk, aveva pubblicato contenuti pedopornografici sui suoi account. Gli elementi in questione disturbano profondamente l'intero team ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Theè una mod per: Newpubblicata all'inizio di questo mese dopo anni di lavoro. Con un'area giocabile delle dimensioni della zona contaminata del Mojave presente nel gioco base, tre fazioni e veicoli guidabili, la mod era tra le più attese, così tanto che quando è stata lanciata, il sito web NexusMods è andato in crash dal troppo traffico. Tuttavia al momento non sarete più in grado di scaricarla dal sito poiché il team l'hae al suo posto c'è la seguente dichiarazione: "Nelle ultime ore sono emerse notizie profondamente preoccupanti. Recentemente siamo stati informati che uno dei nostri sviluppatori, ZuTheSkunk, avevasui suoi account. Gli elementi in questione disturbano profondamente l'intero team ...

