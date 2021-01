Diritti tv, difficile che si arrivi a 1,15 miliardi per la Serie A: pronte due alternative (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha delineato il quadro attuale della situazione dei Diritti tv della Serie A. La Serie A punta ad incassare 1,15 miliardi di euro a stagione, con un incremento di quasi 200 milioni rispetto al triennio precedente. difficile, però, che l’obiettivo venga raggiunto. Anzi, stando ai rumors che circolano, quella quota non verrà nemmeno avvicinata. E allora che succederà? Beh, Dal Pino e De Siervo sarebbero già pronti a passare a una trattativa privata. Come già accaduto anche per i Diritti esteri. La Serie A si è riservata due strade alternative. La prima prevede la cessione di tutti i Diritti ad un intermediario, che poi provvederà a rivenderli scegliendo le proprie modalità. La seconda è un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha delineato il quadro attuale della situazione deitv dellaA. LaA punta ad incassare 1,15di euro a stagione, con un incremento di quasi 200 milioni rispetto al triennio precedente., però, che l’obiettivo venga raggiunto. Anzi, stando ai rumors che circolano, quella quota non verrà nemmeno avvicinata. E allora che succederà? Beh, Dal Pino e De Siervo sarebbero già pronti a passare a una trattativa privata. Come già accaduto anche per iesteri. LaA si è riservata due strade. La prima prevede la cessione di tutti iad un intermediario, che poi provvederà a rivenderli scegliendo le proprie modalità. La seconda è un ...

