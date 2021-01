Crisi governo, Conte: «Non mi umilio per Renzi», i partiti salgono al Colle (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi governo Conte Ultime News – Giovedì 28 gennaio 2021. Fanno rumore come «un noce nel sacco» le frasi di Giuseppe Conte riportate su “La Stampa”. Parole forti che fanno capire l’aria che si respira a Montecitorio in queste ore. Nella tarda mattinata di martedì il presidente del Consiglio, come saprete, si è recato al Quirinale per presentare le sue dimissioni al Capo di Stato, Sergio Mattarella, che ha dato il via alle consultazioni, che entreranno nel vivo proprio oggi. «Non porrò alcun veto su Italia Viva, sono Contento se faranno ancora parte di una maggioranza allargata, ma non mi umilierò in alcun modo», avrebbe affermato l’attuale premier. Un messaggio per il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ma rivolto anche ad altri. leggi anche l’articolo —> Di Battista contro ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 28 gennaio 2021)Ultime News – Giovedì 28 gennaio 2021. Fanno rumore come «un noce nel sacco» le frasi di Giusepperiportate su “La Stampa”. Parole forti che fanno capire l’aria che si respira a Montecitorio in queste ore. Nella tarda mattinata di martedì il presidente del Consiglio, come saprete, si è recato al Quirinale per presentare le sue dimissioni al Capo di Stato, Sergio Mattarella, che ha dato il via alle consultazioni, che entreranno nel vivo proprio oggi. «Non porrò alcun veto su Italia Viva, sononto se faranno ancora parte di una maggioranza allargata, ma non mi umilierò in alcun modo», avrebbe affermato l’attuale premier. Un messaggio per il leader di Italia Viva, Matteo, ma rivolto anche ad altri. leggi anche l’articolo —> Di Battista contro ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - Max23Baldo69 : RT @ItaliaRai: ?? Stasera #ReStart: primo piano sulla crisi di governo e sugli scenari per le prossime settimane. ?? Mercoledì 27 in America… - Alberto03900676 : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, il senatore di Forza Italia Luigi Vitali ritira il sostegno a Conte: “Mi hanno chiamato Berlusconi e… -