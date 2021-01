Controlli anti-assembramento a Napoli, poliziotti aggrediti al Centro storico (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in Largo San Giovanni Maggiore per una segnalazione di assembramenti. I poliziotti, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di numerose persone che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente mentre un uomo, in evidente stato di agitazione, per opporsi al controllo ha aggredito gli operatori fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. Salvatore Esposito, 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in Largo San Giovanni Maggiore per una segnalazione di assembramenti. I, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di numerose persone che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente mentre un uomo, in evidente stato di agitazione, per opporsi al controllo ha aggredito gli operatori fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. Salvatore Esposito, 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. L'articolo proviene da ...

All'esito del controllo, esperito congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Rieti, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa un dipendente del bar, per aver esercitato l'attiv ...

Un uomo di 27 anni è stato arrestato per resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le ...

All'esito del controllo, esperito congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Rieti, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa un dipendente del bar, per aver esercitato l'attiv ...Un uomo di 27 anni è stato arrestato per resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le ...