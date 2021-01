Cloud Gaming: le piattaforme più famose per giocare in streaming (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per i gamer l’anno appena trascorso verrà ricordato per le nuove versioni di PS5 e di Xbox, ancora le due console che catalizzano l’attenzione del mondo videoludico, e proprio per questo la tendenza è stata quella di sottovalutare la crescita di quello che probabilmente sarà il vero competitor per gli anni a venire, ossia, il Cloud Gaming Gli esperti quando parlano di Cloud Gaming lo definiscono ancora prodotto acerbo e non ancora pronto a insidiare lo strapotere delle potenti macchine da gioco e del supporto fisico, ma considerando che la crescita del fenomeno dello streaming pare solo all’inizio, c’è da pensare che in un futuro non troppo lontano all’orizzonte si profili una vera e propria rivoluzione del modo di concepire il mondo dei videogiochi. Quello dei giochi online è un settore che ha ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per i gamer l’anno appena trascorso verrà ricordato per le nuove versioni di PS5 e di Xbox, ancora le due console che catalizzano l’attenzione del mondo videoludico, e proprio per questo la tendenza è stata quella di sottovalutare la crescita di quello che probabilmente sarà il vero competitor per gli anni a venire, ossia, ilGli esperti quando parlano dilo definiscono ancora prodotto acerbo e non ancora pronto a insidiare lo strapotere delle potenti macchine da gioco e del supporto fisico, ma considerando che la crescita del fenomeno dellopare solo all’inizio, c’è da pensare che in un futuro non troppo lontano all’orizzonte si profili una vera e propria rivoluzione del modo di concepire il mondo dei videogiochi. Quello dei giochi online è un settore che ha ...

