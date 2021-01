Catania, Tacopina a ISP: “Fiducioso per il closing e tornerò prima del 20 febbraio. Su Zuculini…” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Presente e futuro, il Catania non può fermarsi. E allora avanti, tra un'Assemblea Sigi molto calda, voci di transazioni debitorie complicate e lo stato di negoziazione con Joe Tacopina argomento fissato al primo punto dell’ordine del giorno. Il momento a Torre del Grifo è delicato, tanto da produrre un Consiglio d’Amministrazione calendarizzato per domani, motivato anche per la sostituzione di Nuccio La Ferlita ma anche per la necessità di apportare nuovi finanziamenti per pagare stipendi e spese di gennaio e febbraio. C’è un problema serio di cassa da affrontare, sul quale il CdA dovrà rassicurare tutti anche se al momento non sembrano esserci all'orizzonte nuvole nere e il Catania non corre il rischio di penalizzazione per via degli stipendi che saranno pagati. Un passaggio importante per per arrivare al ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) Presente e futuro, ilnon può fermarsi. E allora avanti, tra un'Assemblea Sigi molto calda, voci di transazioni debitorie complicate e lo stato di negoziazione con Joeargomento fissato al primo punto dell’ordine del giorno. Il momento a Torre del Grifo è delicato, tanto da produrre un Consiglio d’Amministrazione calendarizzato per domani, motivato anche per la sostituzione di Nuccio La Ferlita ma anche per la necessità di apportare nuovi finanziamenti per pagare stipendi e spese di gennaio e. C’è un problema serio di cassa da affrontare, sul quale il CdA dovrà rassicurare tutti anche se al momento non sembrano esserci all'orizzonte nuvole nere e ilnon corre il rischio di penalizzazione per via degli stipendi che saranno pagati. Un passaggio importante per per arrivare al ...

