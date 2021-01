Addio a Cloris Leachman, l’indimenticabile Frau Blücher di «Frankenstein Junior» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nonostante abbia vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per il film L’ultimo spettacolo, Cloris Leachman sarà sempre ricordata dal pubblico per il ruolo di Frau Blücher nel film cult di Mel Brooks Frankenstein Junior, classico del 1974 ancora oggi considerato una pietra miliare del cinema. Leachman si spegne all’età di 94 anni nella sua casa di Encinitas, in California, il 27 gennaio, lasciando un vuoto che molti artisti, da Stephen King allo stesso Brooks, tributano sui social attraverso messaggi di ammirazione e di cordoglio. https://twitter.com/MelBrooks/status/1354564238614745090 Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nonostante abbia vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per il film L’ultimo spettacolo, Cloris Leachman sarà sempre ricordata dal pubblico per il ruolo di Frau Blücher nel film cult di Mel Brooks Frankenstein Junior, classico del 1974 ancora oggi considerato una pietra miliare del cinema. Leachman si spegne all’età di 94 anni nella sua casa di Encinitas, in California, il 27 gennaio, lasciando un vuoto che molti artisti, da Stephen King allo stesso Brooks, tributano sui social attraverso messaggi di ammirazione e di cordoglio. https://twitter.com/MelBrooks/status/1354564238614745090

