Torino, la sindaca Appendino condannata a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a un anno e sei mesi nel processo con rito abbreviato per i fatti di piazza San Carlo per reati di disastro, lesioni e omicidio colposi. La richiesta era di un anno e otto mesi. Nella suo intervento, il pm Vincenzo Pacileo aveva ribadito la proposta di condannare gli imputati, tra cui la sindaca Appendino: questa, secondo l'accusa, non ebbe solo un ruolo politico ma anche «gestionale» in riferimento all'evento in piazza, dove migliaia di persone si erano riunite per assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. La difesa aveva sollevato l'eccezione di nullità del ...

