“Si sente una mer***”. Dayane Mello sconvolta e incredula dopo la scoperta al GF Vip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dayane Mello può ritenersi più che soddisfatta della sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, a prescindere se vincerà o meno. Infatti, è stata in grado di conquistare per prima l’approdo alla finalissima, in programma lunedì primo marzo. Nonostante il suo stato d’animo dovrebbe essere caratterizzato esclusivamente dalla felicità, non è entusiasta a causa di ciò che stanno facendo nei confronti di un coinquilino. Ha lanciato delle vere e proprie accuse contro gli altri concorrenti. Ha deciso di parlare con Stefania Orlando di Tommaso Zorzi e ha confidato di essere rimasta decisamente esterrefatta dal comportamento dei compagni di avventura. Si è fatta un’idea ben precisa ed è arrivata ad una conclusione che ritiene la più plausibile. E dalla sua parte si è schierata anche la Orlando, che è diventata una grande amica dell’influencer 25enne. Le parole ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021)può ritenersi più che soddisfatta della sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, a prescindere se vincerà o meno. Infatti, è stata in grado di conquistare per prima l’approdo alla finalissima, in programma lunedì primo marzo. Nonostante il suo stato d’animo dovrebbe essere caratterizzato esclusivamente dalla felicità, non è entusiasta a causa di ciò che stanno facendo nei confronti di un coinquilino. Ha lanciato delle vere e proprie accuse contro gli altri concorrenti. Ha deciso di parlare con Stefania Orlando di Tommaso Zorzi e ha confidato di essere rimasta decisamente esterrefatta dal comportamento dei compagni di avventura. Si è fatta un’idea ben precisa ed è arrivata ad una conclusione che ritiene la più plausibile. E dalla sua parte si è schierata anche la Orlando, che è diventata una grande amica dell’influencer 25enne. Le parole ...

FelSm0akstl : @Alec_Stl si, si sente l'accento inglese e Londra è una bellissima città mi piacerebbe visitarla - minions_1987 : A ME SEMBRA CHE ROSI STIA SOLO ASCOLTANDO, NON INTROIETTANDO IL DISCORSO! QUINDI, O MI METTO COL MEGAFONO AD URLAR… - giannini_prisca : RT @bayxreche: Dayane: 'da quattro mesi tutti a dire Tommaso Zorzi, Tommaso Zorzi e nel momento di salvare non c'è stato uno. Come si sente… - maronnamej : ho una ‘pallina’ sotto la mandibola che si sente al tatto solo se si preme di più e mi fa un male cane, non riesco… - Sage_striaton : RT @ZioKlint: Se una persona si sente Tatanka Iyotanka (Toro Seduto) ed uccide i soldati americani è un guerriero pellerossa. A prescindere… -

Ultime Notizie dalla rete : sente una Blog: Confusione Pioli: la pressione del mercato si sente! vivoperlei.calciomercato.com Chi è Michaela Coel, attrice e scrittrice di I may destroy you, e perché dovremmo conoscerla

Prende un tema sensibile come la violenza sessuale e lo rivolta come un calzino, sconfinando dove non ti aspetti ...

Benvenuti nell'epoca degli LP

In un modo o nell’altro il piatto ha girato per tutto questo tempo, e ora il volume è tornato altissimo: il vinile c’è e si sente. La fiducia che un decennio fa si percepiva nella stampa americana di ...

Prende un tema sensibile come la violenza sessuale e lo rivolta come un calzino, sconfinando dove non ti aspetti ...In un modo o nell’altro il piatto ha girato per tutto questo tempo, e ora il volume è tornato altissimo: il vinile c’è e si sente. La fiducia che un decennio fa si percepiva nella stampa americana di ...