Sandokan, Kabir Bedi esprime un giudizio sul suo successore Can Yaman (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’immagine di Sandokan, per la cui nuova serie tv italiana prossimamente in uscita presterà il volto Can Yaman, viene da sempre associata a Kabir Bedi e ora proprio il divo bollywoodiano esprime un parere personale sul suo futuro successore. Nel dettaglio, Bedi è incalzato sul nuovo ingaggio del divo turco nel suo ruolo storico, in un’intervista concessa ad un noto rotocalco made in Italy. Il giudizio di Bedi su Yaman è nel complesso positivo e ve lo snoccioliamo nei minimi dettagli, nel nostro articolo. Kabir Bedi si apre sul nuovo Sandokan Il divo indiano naturalizzato italiano, Kabir Bedi, passa il testimone a Can ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’immagine di, per la cui nuova serie tv italiana prossimamente in uscita presterà il volto Can, viene da sempre associata ae ora proprio il divo bollywoodianoun parere personale sul suo futuro. Nel dettaglio,è incalzato sul nuovo ingaggio del divo turco nel suo ruolo storico, in un’intervista concessa ad un noto rotocalco made in Italy. Ildisuè nel complesso positivo e ve lo snoccioliamo nei minimi dettagli, nel nostro articolo.si apre sul nuovoIl divo indiano naturalizzato italiano,, passa il testimone a Can ...

