“Questo è un uomo” con Thomas Trabacchi | su RAI1 il 30 gennaio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto, Rai Fiction rende omaggio a Primo Levi con la docufictionÈ UNUna produzione Red Film in collaborazione con Rai Fiction con, Sandra Toffolatti, Werner Waas, per la regia di Marco Turco In onda in prima visione susabato 30, ore 22.45 “è un” ricostruisce i momenti salienti della vita di Primo Levi, dalla deportazione fino agli ultimi anni della sua vita, toccando i temi fondamentali che hanno caratterizzato la sua biografia e la sua opera. Il racconto dà vita al ritratto inedito di uno scrittore e intellettuale che ha profondamente segnato la cultura italiana del dopoguerra. La fiction è integrata ...