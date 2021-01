Ora Renzi punta il dito contro i 'responsabili': 'In Parlamento sta avvenendo uno scandalo' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Matteo Renzi ha preso la parola per spiegare "con molta nettezza perché la crisi si sia aperta oggi": "Ancora adesso troviamo tante domande, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Matteoha preso la parola per spiegare "con molta nettezza perché la crisi si sia aperta oggi": "Ancora adesso troviamo tante domande, ...

M5S_Europa : Il #M5S conferma il sostegno a #Conte: è la persona giusta alla guida del nostro Paese. Le priorità ora sono il… - riotta : Insomma Conte paga il pegno di non avere preso iniziative riportare a bordo Renzi per tempo. Gli stessi Pd e 5 Stel… - davidallegranti : Ora, va bene tutto, ma: il moralismo di Renzi sulle veline recapitate ai giornalisti ci potrebbe anche essere rispa… - Giggiola4 : RT @carlakak: Mentre il Paese cola a picco, il degno erede di Tiziano Renzi, Matteo, probabilmente giudicando troppo miserevole il suo stip… - dreamChaser1789 : #Renzi voleva andare all'opposizione ed ora non pone veti. Con chi dovrebbe stare? #consultazioni #maratonamentana… -