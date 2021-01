Musacchio sorprende tutti | «Addio al Milan inaspettato»

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mateoha salutato il. Il difensore, approdato ieri alla Lazio, ha rivolto un pensiero ai tifosi rossoneri su Instagram – FOTO Mateosaluta ilper abbracciare la Lazio. Un colpo di mercato, quello messo a segno dal direttore sportivo Igli Tare, concluso nel giro di poche ore,anche per lo stesso giocatore. Il difensore ha svolto oggi le visite mediche a Roma e, ora, ha dedicato un pensiero d’ai tifosi rossoneri: «Ciaoisti, ho lasciatoo all’improvviso, senza neppure avere il tempo di metabolizzare unche non avevo assolutamente pianificato ma che fa parte del calcio. Non potevo però lasciareo senza salutarvie ...

Ultime Notizie dalla rete : Musacchio sorprende

Calcio News 24

Torna il calciomercato, con la sessione invernale che animerà il mese di gennaio. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori tutti i ...Biancocelesti eliminati ai quarti nonostante l’uomo in più (espulso Palomino). Errori in sequenza in difesa, domenica pronto Musacchio. Escalante ammette: «Sulle palle inattive l’Atalanta ci ha ammazz ...