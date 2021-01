Mes, firmata la riforma. Dal 2022 servirà anche per le crisi bancarie. Per i prestiti sanitari non cambia nulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è stata firmata dai rappresentanti permanenti degli Stati Ue. Ora la palla passa ai parlamenti dei singoli stati che dovranno ratificare la decisione. Il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, ha ricordato che con la riforma entrerà in vigore dal 2022 il paracadute (o backstop) per il fondo salva-banche, due anni prima del previsto. La riforma poi “amplia il mandato del Mes, che avrà linee di credito precauzionali più accessibili, e un ruolo più forte nei programmi di assistenza finanziaria e nella prevenzione delle crisi”, scrive il Consiglio. E’ bene precisare che la riforma c’entra poco nulla con la questione dei prestiti per l’emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladel Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è statadai rappresentanti permanenti degli Stati Ue. Ora la palla passa ai parlamenti dei singoli stati che dovranno ratificare la decisione. Il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, ha ricordato che con laentrerà in vigore dalil paracadute (o backstop) per il fondo salva-b, due anni prima del previsto. Lapoi “amplia il mandato del Mes, che avrà linee di credito precauzionali più accessibili, e un ruolo più forte nei programmi di assistenza finanziaria e nella prevenzione delle”, scrive il Consiglio. E’ bene precisare che lac’entra pococon la questione deiper l’emergenza ...

