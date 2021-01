Matteo Renzi sulla crisi di governo: "Gestione opaca in Parlamento, uno scandalo" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, che è quello del tentativo di far passare delle persone non su un’idea ma su una Gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali, alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui oggi a dire con forza che abbiamo rinunciato alle nostre poltrone”. Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un video su Facebook. Renzi indica tre campi in cui bisogna produrre una svolta: economico, sanitario, educativo. “Ci sono le condizioni per ripartire. L’Europa ha messo 209 miliardi a disposizione. Vorrei urlare questo concetto: o decidiamo adesso di investire queste risorse o tra un anno sarà tardi. Per questo chiediamo una svolta nella politica economica del paese e di sbloccare le infrastrutture. E di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Mentre inassistiamo a un autentico, che è quello del tentativo di far passare delle persone non su un’idea ma su unadelle relazioni personali e istituzionali, alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui oggi a dire con forza che abbiamo rinunciato alle nostre poltrone”. Lo dice il leader di Italia Viva,, in un video su Facebook.indica tre campi in cui bisogna produrre una svolta: economico, sanitario, educativo. “Ci sono le condizioni per ripartire. L’Europa ha messo 209 miliardi a disposizione. Vorrei urlare questo concetto: o decidiamo adesso di investire queste risorse o tra un anno sarà tardi. Per questo chiediamo una svolta nella politica economica del paese e di sbloccare le infrastrutture. E di ...

StefanoFeltri : +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi ++… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - La7tv : #ottoemezzo I guadagni di Matteo #Renzi nell'intervento del giornalista Gianni #Barbacetto: 'Ormai fa il lobbista i… - martosta : RT @DM_Deluca: Matteo Renzi ha innescato una crisi politica nel mezzo di una pandemia e nei giorni chiave ha preso un aereo per andare a te… - IlComplotto : L'ULTIMO RINCULO DEL CONTE-ZELIG: PRONTO A FORMARE IL CONTE TER CON MATTEO RENZI -