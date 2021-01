Il presunto morto Mr Wilford di Sean Bean impiega tempo per mostrare i veri colori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I passeggeri di Snowpiercer continuano il loro viaggio insidioso attraverso la Terra ghiacciata nella serie Snowpiercer 2 episodio 1 con Sean Bean che entra nella mischia nei panni del potente e in precedenza presunto morto Mr Wilford. Nella prima stagione dell’adattamento televisivo dell’omonimo film di Bong Joon-ho del 2013, Andre Layton (la star di Hamilton Daveed Diggs), il leader dei maltrattati ‘Tailies’ in fondo al treno, mette in atto con successo una ribellione per rovesciare quelli responsabile, vale a dire Melanie Cavill (Jennifer Connelly). A che punto eravamo nella prima stagione? Melanie è stata a capo dell’ospitalità sul treno per sette anni, ha anche gestito segretamente tutte le operazioni, con la scusa che il signor Wilford, l’uomo che ha costruito la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I passeggeri di Snowpiercer continuano il loro viaggio insidioso attraverso la Terra ghiacciata nella serie Snowpiercer 2 episodio 1 conche entra nella mischia nei panni del potente e in precedenzaMr. Nella prima stagione dell’adattamento televisivo dell’omonimo film di Bong Joon-ho del 2013, Andre Layton (la star di Hamilton Daveed Diggs), il leader dei maltrattati ‘Tailies’ in fondo al treno, mette in atto con successo una ribellione per rovesciare quelli responsabile, vale a dire Melanie Cavill (Jennifer Connelly). A che punto eravamo nella prima stagione? Melanie è stata a capo dell’ospitalità sul treno per sette anni, ha anche gestito segretamente tutte le operazioni, con la scusa che il signor, l’uomo che ha costruito la ...

