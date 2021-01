Governo | Mirabelli | ' da Mattarella per reincarico a Conte'

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Per il PD, questo nuovopuò ripartire con una maggioranza più larga. Per noiè l'unico che garantisce un equilibrio a quella maggioranza, che in Parlamento comunque si è manifestata. Andremo, quindi, dal Presidente della Repubblica a chiedere di ridare il mandato a". Lo ha detto Franco, vice presidente dei senatori del Pd, questa mattina a Tv7 Gold. "Valuteremo se e chi, fuori dalla maggioranza che già propone, si impegnerà a raccogliere questo invito e sarà pronto a impegnarsi per questi obiettivi: la lotta alla pandemia, il Recovery Plan e fare alcune riforme di cui il Paese ha assolutamente bisogno, a partire da quella della legge elettorale", ha aggiunto. "Capisco lo sconcerto dei cittadini di fronte ad una crisi che è stata aperta in ...

Il presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Conte punta al reincarico. Di Maio: impegno M5S per stabi ...