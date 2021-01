Fico al termine delle consultazioni con Mattarella: “Lavoriamo per il Paese”. Poi va via dal Quirinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Primo giorno di consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione di un nuovo governo. Il Capo dello Stato ha incontrato i presidenti di Camera e Senato. Roberto Fico, uscendo dall’incontro ha commentato laconico: “Lavoriamo per il Paese”. Poi si è allontanato dal Colle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Primo giorno dialper il presidente della Repubblica, Sergio, per la formazione di un nuovo governo. Il Capo dello Stato ha incontrato i presidenti di Camera e Senato. Roberto, uscendo dall’incontro ha commentato laconico: “per il”. Poi si è allontanato dal Colle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

