Chiara Appendino commenta la sentenza: "Sindaco paga per un gesto folle di alcuni ragazzi" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chiara Appendino ha commentato la sentenza in primo grado che la vedeva imputata per la strage di Piazza San Carlo. La sindaca, che oggi era in aula, all'uscita dal Tribunale di Torino si era già espressa con durezza in merito alla decisione dei giudici, se da un lato ha ammesso di accettare la sentenza in virtù del ruolo istituzionale che ricopre, dall'altro ha anche affermato di sentire di star pagando per un gesto sconsiderato sul quale non ha avuto alcun controllo. Intanto dal Movimento 5 Stelle e da singoli come Paola Taverna e Luigi Di Maio sono arrivate parole di vicinanza e conforto. Il commento di Chiara Appendino "Ovviamente accetto e rispetto la decisione del giudice, non posso non nascondere l'amarezza perché c'è ...

