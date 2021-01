Chi è Tommaso Cerno, senatore del PD: carriera e vita privata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tommaso Cerno annuncia in un’intervista la sua intenzione di votare la fiducia e tornare nel PD da cui era uscito qualche mese fa. Tommaso Cerno è nato ad Udine il 28 gennaio 1975. Giornalista e politico italiano, l’uomo lascia alle spalle il Friuli-Venezia Giulia per trasferirsi a Roma. Una carriera piena di svolte Nel 1995, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)annuncia in un’intervista la sua intenzione di votare la fiducia e tornare nel PD da cui era uscito qualche mese fa.è nato ad Udine il 28 gennaio 1975. Giornalista e politico italiano, l’uomo lascia alle spalle il Friuli-Venezia Giulia per trasferirsi a Roma. Unapiena di svolte Nel 1995, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

martaconti18 : RT @FrancescaVinci2: @pino_cecilia tu non devi chiedere scusa a nessuno, tu non hai sbagliato di nulla, solo la verità.. Tommaso si incazze… - desireecancedda : Comunque secondo me Tommaso non può arrabbiarsi con Giulia perché ha fatto il suo nome per chi non meritava la fina… - fiordisale : RT @La7tv: #specialimentana Siparietto tra @Tommasolabate ed Enrico #Mentana: 'Lo scontro è tra #Renzi e #Zingaretti', 'I #Lukaku e #Ibra… - Eli_Sly : RT @Alessan28746674: Giulia viene avvisata prima, f una scaletta con l'aiuto di mezza casa e in più si scrive ogni minima battuta. Tommaso… - VanyReeves : RT @ValentinaDalon2: Stefania:'Ti amo amore' Tommaso:'anche io e forse ho capito a chi si riferisce ' ???? #TZVIP -