Cecilia Rodriguez torna al lavoro ma con un look diverso | un taglio ai capelli Foto

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un piccolo taglio ai capelli e una nuova piega, Cecilia Rodriguez cambia look e sui social appare con la frangia. Si ammira allo specchio, dopo anni Cecilia Rodriguez ha detto sì alle forbici e si è fatta coccolare dall'hair stylist. Tutto per un nuovo shooting, la sorellina di Belen Rodriguez al lavoro, lo rivela a tutti sul suo profilo Instagram, felice che finalmente qualcosa inizia a muoversi. E' sul set di Casa tua, mostra qualcosa del nuovo progetto, ma davvero poco, anticipa che è molto carino ma non va oltre qualche outfit e qualche scena da mostrare insieme al suo gruppo di lavoro. Arrivano poi le foto con Ignazio Moser, la coppia è inseparabile, la sua famiglia è

Un piccolo taglio ai capelli e una nuova piega, Cecilia Rodriguez cambia look e sui social appare con la frangia (foto). Si ammira allo specchio, dopo anni Cecilia Rodriguez ha detto sì alle forbici e ...Cecilia parte dai capelli per dare inizio a una nuova fase della sua vita. Non rinuncia alla lunghezza, e illumina la chioma con schiariture sulle lunghezze. Ma la vera novità è la frangetta, lunga e ...