Campidoglio. Sociale, firmato Protocollo d'Intesa con l'IRCCS San Raffaele Roma per le persone con il Parkinson (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma Capitale ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa con l'I.R.C.C.S. San Raffaele per la sperimentazione di un sistema di integrazione socio-sanitaria destinata alle persone con "Morbo di Parkinson e Parkinsonismi". Il Protocollo, tramite il progetto CO-PARK "Il Comune per il Parkinson", è finalizzato a fornire servizi di tele-assistenza, attraverso l'attivazione della linea specifica 06 52252434 e del numero verde dedicato 800 848 438, che saranno attivi dal 1° febbraio dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 15. Il progetto prevede anche l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dell'Università Telematica San Raffaele e rivolta agli utenti in assistenza domiciliare e ai loro caregiver, nonché tramite ...

