Brindisi, solaio crollato in un capannone: 4 indagati per omicidio colposo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BARI - Quattro persone sono indagate per il crollo ieri del solaio di un capannone in costruzione a San Michele Salentino (Brindisi), che ha causato la morte di un uomo di 49 anni, Franco Mastrovito, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BARI - Quattro persone sono indagate per il crollo ieri deldi unin costruzione a San Michele Salentino (), che ha causato la morte di un uomo di 49 anni, Franco Mastrovito, ...

LaGazzettaWeb : Brindisi, solaio crollato in un capannone: 4 indagati per omicidio colposo - Antonespola : RT @aboubakar_soum: Profondamente addolorato per la morte di Franco Mastrovito, vittima del crollo del solaio del capannone in costruzione… - Luiginho4 : RT @aboubakar_soum: Profondamente addolorato per la morte di Franco Mastrovito, vittima del crollo del solaio del capannone in costruzione… - lanfrancopavani : RT @aboubakar_soum: Profondamente addolorato per la morte di Franco Mastrovito, vittima del crollo del solaio del capannone in costruzione… - Gabry46738853 : RT @aboubakar_soum: Profondamente addolorato per la morte di Franco Mastrovito, vittima del crollo del solaio del capannone in costruzione… -