Bill Gates in versione Cassandra: 'Prepariamoci a future pandemie come alla minaccia di una guerra' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per Bill Gates è già tempo di prepararsi ad affrontare nuove minacce come quella del covid - 19. Il filantropo sostiene siano necessari già da ora investimenti miliardari nello sviluppo scientifico, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Perè già tempo di prepararsi ad affrontare nuove minaccequella del covid - 19. Il filantropo sostiene siano necessari già da ora investimenti miliardari nello sviluppo scientifico, ...

disinformatico : Ma... ma... se il vaccino serve a Bill Gates per comandarci tutti con i microcipster, perché lui si fa vaccinare? :… - chetempochefa : 'Uno dei vantaggi di avere 65 anni è che sono idoneo per il vaccino Covid. Ho ricevuto la mia prima dose questa set… - letteratto : RT @patricelumumb19: Il Sud Africa ha un milione e mezzo di contagiati e chiede al WTO la deroga sui brevetti per i vaccini almeno fino all… - RaiSport : Il filantropo miliardario Bill #Gates ha affermato che lo svolgimento delle #Olimpiadi di Tokyo questa estate dipen… - ivancatalano_eu : @BillGates lo ha detto: 'The unfortunate reality is that COVID-19 might not be the last pandemic'. Che altro c'è da… -