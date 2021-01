Windows 10 Beta | disponibile il Feature Experience Pack 120 2212 2020 0

Leggi su windowsinsiders

(Di martedì 26 gennaio 2021) Microsoft ha da poco rilasciato un nuovoagli utenti Insider nel canale: si tratta della versione 120..0. Changelog Fix di bug e miglioramenti generale: We are improving the reliability of screen snipping, especially with apps that access the clipboard often. Problemi noti: We are removing the capability to copy and paste a screen snip directly into a folder in File Explorer for now due to an issue discovered thanks to the feedback fromInsiders. We hope to re-enable this capability in a future update after we address this issue. Download Il secondoè ...